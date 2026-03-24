Войска РФ заняли большую часть Дибровы под Славянском

Российским подразделениям удалось занять большую часть села Диброва на славянском направлении, сообщает Telegram-канал Anna News.
«Армия России развивает успехи на сформировавшемся после освобождения Калеников, Липовки и Федоровки Второй выступе. Западнее передовые подразделения ВС РФ выбили ВСУ с большей части Дибровы», — говорится в публикации.
Также сообщается о начале штурма российскими подразделениями крупного села Рай-Александровка, расположенного в нескольких километрах от Дибровы.
В материале отмечается, что освобождение Рай-Александровки будет способствовать продвижению войск РФ на Славянск и Краматорск. Кроме того, российские военные смогут наступать на Николаевку, являющуюся самым большим укрепрайоном противника на данном участке линии боевого соприкосновения.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными расположенного в восьми километрах от Рай-Александровки села Федоровка Вторая. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг».