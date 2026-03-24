ВВС Израиля нанесли удар по мосту Эль-Далафа в Ливане

Ранее в ЦАХАЛ заявили о захвате в плен нескольких участников вооружённых отрядов шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Задержание произошло в ходе рейда, направленного на поиск оружия шиитских формирований. Израильские военные выявили группу вооружённых лиц, оборудовавших позицию для ведения противотанкового огня. В армии утверждают, что боевики сами сдались в плен.