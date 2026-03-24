СМИ: Израиль не участвует в переговорах США и Ирана

Это заявление появилось после того, как президент США Дональд Трамп объявил о проведении очень позитивных и продуктивных переговоров с Тегераном за последние два дня. По его словам, он дал указание Пентагону приостановить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана.
Однако иранское агентство Fars опровергло факт каких-либо контактов, заявив, что Тегеран не взаимодействовал с Вашингтоном ни напрямую, ни через посредников.
Как уточнил один из американских чиновников, временная пауза в атаках касается исключительно энергетических объектов и не распространяется на военные цели, военно-морской флот, баллистические ракеты и оборонно-промышленную базу. Он также добавил, что в настоящий момент право вести переговоры с Ираном имеют только президент Трамп, его спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В случае необходимости к этому процессу может подключиться вице-президент Джей Ди Вэнс.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ранее сообщалось, что совместная атака Израиля и США нанесла удары по объектам газовой инфраструктуры Ирана.
