Semafor: Израиль напрямую не участвует в переговорах США и Ирана

В переговорах, как отмечается, задействованы спецпосланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. При необходимости к ним присоединится американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Израильская сторона, подчеркивается в публикации, получает от США информацию по вопросу переговоров.
Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Тегеран в последние пару дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» по поводу прекращения боевых действий и обсуждения «продолжатся в течение недели». По словам американского лидера, именно в связи с этим он поручил отложить на пять дней нанесение ударов по объектам энергетики Ирана.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции. Боевые действия затронули территории нескольких государств Ближнего Востока.