Командир шиитского ополчения погиб в результате авиаудара на западе Ирака

Ранее Соединённые Штаты и Израиль совершили удары по объектам газовой инфраструктуры на юго-западе и в центральной части Ирана. Под атаку, как сообщается, попали газораспределительная станция в провинции Исфахан, а также газопровод, ведущий к электростанции в городе Хорремшехр, расположенном на границе с Ираком. В результате ударов был нанесён материальный ущерб как самой газовой инфраструктуре, так и расположенным поблизости жилым домам.