Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от газа из России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед австралийскими парламентариями, поделилась опытом Европы в вопросе отказа от российских энергоносителей. Она признала, что этот шаг дался странам союза очень непросто, и назвала его «болезненным» для европейских граждан. По ее словам, рост цен на топливо стал серьезным испытанием.
Фон дер Ляйен отметила, что в Европе пересмотрели свое отношение к энергетической зависимости, особенно в части поставок газа из России.
«Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», — пожаловалась фон дер Ляйен.
Чтобы проиллюстрировать масштаб произошедшего, она предложила австралийцам представить, что их стране пришлось бы в одночасье прекратить экспорт железной руды. Именно в таком положении, по ее словам, оказалась Европа, когда российский газ фактически оказался под запретом практически мгновенно.
Напомним, что после начала специальной военной операции Евросоюз ввел против России широкий пакет санкций, включающий ограничения на импорт энергоресурсов и политику постепенного отказа от газа. Это привело к резкому сокращению объемов поставок.
