Ермаков: войска РФ начали бои за подстанцию в центре Константиновки

Военкор сообщил о занятии российскими бойцами части промзоны кирпичного завода «Красный Октябрь» в Константиновке.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на территории Константиновки российские подразделения начали бои за электроподстацию в центральной части города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По поступающей оперативной информации, наши войска завязали бои за здание электроподстанции Укрцинк, которое находится в самом центре Константиновки на улице Мусоргского», — написал он.

Военкор сообщил также о занятии российскими бойцами части промзоны кирпичного завода «Красный Октябрь».

Ермаков назвал продвижение подразделений РФ в центре Константиновки «очень серьезным прорывом».

Ранее стало известно о продвижении российских военных в Константиновку со стороны поселка Бересток и ведении ими ожесточенных боев на территории города. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил об ухудшении положения военнослужащих противника в Константиновке. В Сети появились снятые украинскими боевиками кадры ухода групп боевиков ВСУ с позиций в районе города.