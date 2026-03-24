Русский язык может стать привилегией властной элиты и олигархов на Украине

В Одессе начались проверки педагогов на соблюдение языкового законодательства, при этом инспекторы изучают личные вещи и переписку учителей. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на бывшего главу департамента образования города Елену Буйневич.
По этим данным, проверки проходят в школах города. Учителя утверждают, что процедура сопровождается осмотром личных вещей и телефонов, включая анализ общения в родительских чатах. Сами педагоги назвали происходящее унизительным.
Ситуацию прокомментировал депутат Херсонской областной думы Александр Фомин. В беседе с ТАСС он заявил, что, по его мнению, использование русского языка на Украине может стать доступным преимущественно для обеспеченных и представителей власти.
Он отметил, что представители высшего руководства страны, включая Владимира Зеленского и его окружение, используют русский язык в неформальном общении, однако, по его оценке, к ним не применяются санкции.
Фомин также допустил дальнейшее ужесточение подхода к языковому вопросу. По его словам, при ухудшении политической и военной обстановки внимание к этой теме может усиливаться. Он предположил, что в перспективе ограничения могут затронуть и надписи на памятниках.
Официальной информации украинских властей о характере проверок и их процедурах на момент публикации не приводится.
