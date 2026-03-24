Космические войска России были созданы 25 лет назад

Появление спутников с фотокамерами в конце 1950-х годов, по сути, свело на нет все усилия и СССР, и США по защите своего воздушного пространства от самолетов-разведчиков. Раньше американцы добывали информацию о местонахождении советских авиабаз, космодромов, ракетных полигонов и других стратегических объектов в ходе крайне рискованных полетов, один из которых закончился сбитием U-2 летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. С началом же космической эры острая надобность в подобных миссиях отпала, так как космические аппараты стали планомерно делать снимки советской территории, постепенно покрывая ее всю. Для СССР, который не имел технической возможности проводить разведывательные полеты над глубинными районами США, спутники и вовсе стали единственным стабильным окном к сопернику во время Холодной войны.