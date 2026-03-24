Bloomberg узнал, как Трампа убедили не допустить краха Ирана

Союзники США предупредили Трампа о начале в Иране глубокого кризиса при уничтожении энергообъектов страны, пишет Bloomberg. Посредниками в двустороннем диалоге выступают Египет, Турция и Пакистан.

Президент США Дональд Трамп отказался от своей угрозы уничтожить энергетику Ирана после предупреждений союзников и стран Персидского залива, озвученных в частном порядке, об опасностях такого развития событий. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Трампа предупредили, что война станет катастрофой, если угроза будет реализована, выяснило агентство. Партнеры США на Ближнем Востоке указали, что нанесение иранской инфраструктуре необратимого ущерба почти гарантированно приведет к краху Ирана и тот окажется в положении несостоявшегося государства (failed state).

Failed state — органы власти, которые не способны обеспечить безопасность граждан, законность и базовые экономические услуги населению либо не контролируют территорию целиком. В таких странах часто наблюдаются внутренние конфликты, экономический коллапс и рост влияния вооруженных группировок.

По словам американского лидера, контакты с Ираном начались по инициативе Тегерана. Переговоры, в которых участвуют зять Трампа Джаред Кушнер и советник президента Стив Уиткофф, стартовали в выходные и должны были продолжиться в понедельник по телефону. В качестве посредников выступают Египет, Турция и Пакистан, рассказал агентству источник среди высокопоставленных дипломатов.

После этого Трамп объявил о пятидневной паузе в атаках и о начале переговоров с Тегераном. Решение американского лидера также было связано с попыткой стабилизировать рынки: его заявление было сделано перед открытием торгов в США и привело к падению цен на нефть и росту фондовых индексов, говорится в публикации.

При этом в Иране официально отрицают факт старта переговоров, называя заявления Вашингтона попыткой повлиять на рынки. Союзники США, как отмечается в статье, также выражают скепсис относительно перспектив сделки, отмечая противоречивые сигналы со стороны американской администрации и прошлые отступления Трампа от своих угроз.

Эксперты также предупреждают, что эта военная пауза может лишь укрепить позицию Тегерана. В Иране могут расценить отказ от ударов как подтверждение эффективности давления на США через угрозы энергетической инфраструктуре региона, пояснил бывший заместитель начальника национальной разведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф.

Трамп 22 марта пригрозил уничтожить иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В Тегеране ответили, что в случае подобных действий со стороны Штатов иранская сторона ударит по всем американским объектам энергетической и информационной инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Уже на следующий день Трамп объявил об «очень хороших» и продуктивных переговорах США и Ирана. Его команда пытается разобраться с двумя ключевыми вопросами — с кем в Иране вести переговоры и какая страна может стать лучшим посредником, отмечал Axios.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа.
