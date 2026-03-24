«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» 24 апреля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край готовится к проведению Международной патриотической акции «Диктанта Победы», которая состоится 24 апреля.
В этом году откроется более 700 площадок по всему региону. Площадки будут работать в школах, библиотеках, музеях, учреждениях культуры. Готовят организаторы и уникальные площадки. «Единая Россия» пригласила к участию в диктанте представителей высших и средних специальных образовательных учреждений, в том числе находящихся в ведомственном подчинении, учреждения организаций Росатома, Росгидромета, РЖД, Росавиации, Роскосмоса. Полный список площадок будет доступен на сайте акции диктантпобеды.рф.
Диктант начнется в 16:00 одновременно во всех регионах страны. Участники получат 25 вопросов и 45 минут на ответы. Победители смогут выиграть поездку на Парад Победы на Красной площади в Москве. Также будет возможность пройти диктант онлайн на сайте проекта.
Партия стремится постоянно повышать вовлечённость, в том числе работая над текстами самих заданий, делая их интереснее и познавательнее. Над этим, как и прежде, будут работать эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического общества. Восьмой «Диктант Победы» проведут с учётом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания войдут вопросы, посвящённые Георгию Константиновичу, другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок — о тематике СВО.
Для подготовки к «Диктанту Победы» Единая Россия запустила нейросеть «Наша правда». Технологическую поддержку проекту оказал «Ростелеком». Цифровой помощник создали на сайте международной исторической акции диктантпобеды.рф. Он позволяет любому пользователю в понятном и удобном формате задать вопрос по истории Великой Отечественной войны и получить выверенный ответ, основанный на достоверных материалах.
Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» в 2025 году состоялась в седьмой раз в рамках реализации народной программы. Она объединила 2,75 миллиона участников, к масштабному историческому тестированию присоединились 97 стран, более 21 тысячи иностранных участников написали тест за рубежом. За семь лет проведения «Диктанта Победы» количество площадок акции выросло в 27 раз, а число участников — в 18 раз. В Красноярском крае в 2025 году более 21 тысячи жителей написали «Диктант Победы». Это рекордное количество участников за всю историю акции.
