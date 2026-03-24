China Daily: США должны изменить позицию по Ирану для прекращения огня

Американские власти должны смягчить свою бескомпромиссную позицию по Ирану, чтобы успеть начать переговоры, пока имеются соответствующие возможности, написала китайская газета China Daily.
Эта статья стала реакцией на данные о том, что США и иранская сторона через посредников якобы обменялись предложениями по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Авторы публикации отметили, что указанная информация дала надежды на прекращение огня и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. При этом недавние предупреждения Соединённых Штатов о потенциальных ударах по иранским энергообъектам вызвали опасения относительно стабильности мирового энергоснабжения и его влияния на экономику.
«США, как сторона, начавшая конфликт, должна вести переговоры рационально и прагматично, чтобы показать готовность вести диалог добросовестно. Если открывается новый дипломатический канал, Вашингтону необходимо смягчить ранее бескомпромиссную позицию и стремиться к прекращению огня, прежде чем окно для мира захлопнется», — сказано в материале.
По мнению авторов публикации, несмотря на значительную разницу в подходах США и Ирана по урегулированию, последние новости говорят о возможности переговоров. Также, как подчёркивается в статье, союзники Вашингтона в Европе и Персидском заливе всё сильнее призывают Соединённые Штаты к прекращению конфликта. В этой ситуации Израиль остается фактором непредсказуемости.
Издание обратило внимание, что США рассчитывали на блицкриг и смену режима, однако не добились этого. При этом остаются без ответа вопросы о целях конфликта и планах по их достижению.
«Тем временем различия между США и Израилем по приоритетам, готовности к риску и долгосрочным целям становятся все более очевидными. Тель-Авив, безусловно, будет осведомлён о ведении любых переговоров», — говорится в статье.
Авторы публикации считают, что при дальнейшем втягивании в боевые действия США рискуют понести дополнительные потери и могут столкнуться с катастрофическими последствиями наземной операции в случае её проведения.
Напомним, ранее советник спикера парламента Ирана по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не собирается возобновлять переговоры с Вашингтоном в формате, который был до операции, начатой США и Израилем 28 февраля.