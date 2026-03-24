China Daily: США должны изменить позицию по Ирану для прекращения огня

Эта статья стала реакцией на данные о том, что США и иранская сторона через посредников якобы обменялись предложениями по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Авторы публикации отметили, что указанная информация дала надежды на прекращение огня и возобновление судоходства по Ормузскому проливу. При этом недавние предупреждения Соединённых Штатов о потенциальных ударах по иранским энергообъектам вызвали опасения относительно стабильности мирового энергоснабжения и его влияния на экономику.