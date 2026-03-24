Над Россией сбили 55 БПЛА. Военная операция, день 1490-й

На минувшей неделе в результате ударов со стороны ВСУ пострадали свыше 130 мирных жителей российских регионов, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:49 Более 84 тыс. абонентов на минувшей неделе оставались без электричества из-за отключений, вызванных ударами ВСУ по энергообъектам, самым масштабным стало отключение света в Херсонской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

8:38 Расчет ЗРК «Тор-МУ» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» уничтожил разведывательный БПЛА «Лелека» ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:28 ⚡️ВС России ночью нанесли массированный удар по Украине — взрывы звучали сразу в нескольких регионах, пишет «Страна.ua».

8:21 В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:15 ❗Госдепартамент США изучает возможности привлечения подрядчиков из числа малого бизнеса для поставок взрывчатки и оборудования, предназначенных для разминирования на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на правительственные документы США.

8:07 Машинист тепловоза и его помощник на минувшей неделе погибли при ударе ВСУ по локомотивному депо Волновахи ДНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

8:05 Расчет РСЗО «Град» «Южной» группировки войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:04 ~Турецкая сторона пока не ведет никаких подготовительных работ по организации возможного переговорного раунда по урегулированию конфликта на Украине~, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

8:03 ❗В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает система ПВО, уже сбито три воздушных цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:02 На минувшей неделе в результате ударов со стороны ВСУ пострадали свыше 130 мирных жителей российских регионов, включая 10 детей, 14 человек погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

8:01 ?Над Россией ночью уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Системы ПВО сбили БПЛА над Московской, Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областями, Крымом и Черным морем.

8:00 Сегодня 1490-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

