Самолеты-разведчики ВВС Австралии помогали ВСУ с территории Польши и ФРГ

Австралийские самолеты-разведчики Boeing E-7A Wedgetai помогали ВСУ с территории Германии и Польши.

Источник: Аргументы и факты

Самолеты-разведчики Boeing E-7A Wedgetai Военно-воздушных сил Австралии помогали Киеву с территории Германии и Польши. Об этом во вторник, 24 марта, во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе.

Встреча Альбанезе и фон дер Ляйен прошла в Канберре. Трансляцию их совместной пресс-конференции вел австралийский телеканал ABC.

«Мы продолжим работать с нашими европейскими партнерами. Например, наши самолёты E-7 действовали из Германии и Польши, оказывая помощь Украине», — сказал глава правительства Австралии.

Он также рассказал о «большой инвестиции» Канберры в Киев. Альбанезе уточнил, что речь идет о предоставлении Украине около 1,7 млрд долларов поддержки.

Ранее стало известно, что страны Северной Европы и Балтии в 2026 году направят на помощь Украине 12,5 млрд евро.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что чем больше денег Запад даст Киеву, тем больше земель вернет Россия.

Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше