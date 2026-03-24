Самолеты-разведчики ВВС Австралии помогали ВСУ с территории Польши и ФРГ

Самолеты-разведчики Boeing E-7A Wedgetai Военно-воздушных сил Австралии помогали Киеву с территории Германии и Польши. Об этом во вторник, 24 марта, во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе.
Встреча Альбанезе и фон дер Ляйен прошла в Канберре. Трансляцию их совместной пресс-конференции вел австралийский телеканал ABC.
«Мы продолжим работать с нашими европейскими партнерами. Например, наши самолёты E-7 действовали из Германии и Польши, оказывая помощь Украине», — сказал глава правительства Австралии.
Он также рассказал о «большой инвестиции» Канберры в Киев. Альбанезе уточнил, что речь идет о предоставлении Украине около 1,7 млрд долларов поддержки.
Ранее стало известно, что страны Северной Европы и Балтии в 2026 году направят на помощь Украине 12,5 млрд евро.
Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что чем больше денег Запад даст Киеву, тем больше земель вернет Россия.