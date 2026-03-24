Царев: войска РФ прорываются к Бойкову под Гуляйполем

В Запорожской области российские подразделения прорываются к селу Бойково под Гуляйполем, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ заняли ряд позиций севернее дороги Рождественское-Терноватое и подходят к Бойкову», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными плотных боев в районе населенных пунктов Гуляйпольское, Верхняя Терса и Воздвижевка.
Согласно сведениям Царева, по скоплениям боевиков ВСУ в окрестностях сел Копани и Любицкое наносятся артиллерийские удары.
По информации Telegram-канала «Воин DV», подразделения РФ в ходе ожесточенных боев вклиниваются вглубь обороны ВСУ в окрестностях Бойкова, Верхней Терсы, Воздвижевки, Новоселовки и Чаривного.
«Под огневой контроль взяты ключевые маршруты подвоза материальных средств и подкреплений», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что российские военные берут в клещи украинских боевиков в селе Воздвижевка.