Два железнодорожника погибли при ударе ВСУ по депо в Волновахе ДНР

В Волновахе Донецкой Народной Республики при ударе по локомотивному депо погибли машинист тепловоза и его помощник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
По данным дипломата, атака произошла на минувшей неделе. Жертвами стали мужчины 40 и 35 лет. У обоих остались несовершеннолетние дети.
Отмечается, что удар пришелся по объекту железнодорожной инфраструктуры. Обстоятельства атаки уточняются.
Также, по его словам, зафиксированы удары по медицинским объектам и транспорту. В Новой Каховке Херсонской области беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи. Пострадали три медика и пациентка.
В Запорожской области при ударе беспилотника поврежден фасад городской больницы. Ранение получил водитель медицинского транспорта.
В Брянской области пострадала сотрудница психоневрологического интерната. В Белгородской области при детонации дрона ранения получили фельдшер и водитель скорой помощи.
Кроме того, в Краснодаре повреждена кровля медицинского центра в микрорайоне Юбилейный. Обстоятельства всех атак устанавливаются.
