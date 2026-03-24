Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два железнодорожника погибли при ударе ВСУ по депо в Волновахе ДНР

В Волновахе Донецкой Народной Республики при ударе по локомотивному депо погибли машинист тепловоза и его помощник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

По данным дипломата, атака произошла на минувшей неделе. Жертвами стали мужчины 40 и 35 лет. У обоих остались несовершеннолетние дети.

Отмечается, что удар пришелся по объекту железнодорожной инфраструктуры. Обстоятельства атаки уточняются.

Также, по его словам, зафиксированы удары по медицинским объектам и транспорту. В Новой Каховке Херсонской области беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи. Пострадали три медика и пациентка.

В Запорожской области при ударе беспилотника поврежден фасад городской больницы. Ранение получил водитель медицинского транспорта.

В Брянской области пострадала сотрудница психоневрологического интерната. В Белгородской области при детонации дрона ранения получили фельдшер и водитель скорой помощи.

Кроме того, в Краснодаре повреждена кровля медицинского центра в микрорайоне Юбилейный. Обстоятельства всех атак устанавливаются.

Читайте также: Экс-премьер Украины назвал Европу тылом ВСУ и призвал перекрыть поставки.