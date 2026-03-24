Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к конфликту США и Ирана

По информации источников издания, Саудовская Аравия разрешила военным США использовать авиабазу имени короля Фахда, хотя ранее заявляла, что её базы не будут задействованы для атак на Иран.
Объединённые Арабские Эмираты закрыли иранские больницу и клуб. Газета отмечает, что на видеозаписях, возможно, запечатлены запуски ракет по Ирану с территории Бахрейна.
Ранее сообщалось, что Иран ударил по предприятиям авиапромышленности Израиля и авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии.
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.