Посол Келин: Удар по Брянску повлечет «печальные последствия» для причастных

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску, который был бы невозможен без участия британских специалистов, повлечет последствия для тех, кто был к нему причастен. Об этом во вторник, 24 марта, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
— На фоне американо-израильских атак против Ирана Лондон также посчитал нужным «сыграть мускулами». Для Великобритании с ее великодержавными амбициями принципиально важно самоутвердиться в роли лидера антироссийских потуг, способного самостоятельно влиять на ситуацию, — высказался дипломат.
Он отметил, что англичане, без участия которых применение ракет Storm Shadow невозможно, решили «напомнить как об Украине, так и о себе». Келин подчеркнул, что удар по мирным жителям Брянска, унесший жизни восьми человек, был нанесен в момент, когда «на украинском треке активизировались политико-дипломатические усилия», передает ТАСС.
10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям регионального центра. 13 марта глава региона отметил, что число погибших в результате ракетного удара возросло до восьми, также ранения получили 47 человек.