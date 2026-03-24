США ищут подрядчиков для разминирования на Украине

Государственный департамент США прорабатывает вопрос о привлечении малых предприятий для обеспечения Украины взрывчатыми веществами и специализированным оборудованием, используемым при разминировании.

Государственный департамент США прорабатывает вопрос о привлечении малых предприятий для обеспечения Украины взрывчатыми веществами и специализированным оборудованием, используемым при разминировании.

Как выяснило РИА Новости, изучив американские правительственные документы, речь идет о поддержке саперных подразделений (EOD), занимающихся поиском и уничтожением неразорвавшихся боеприпасов и мин.

Согласно документам, в перечень необходимых средств входят пластичная взрывчатка C4, различные типы детонаторов (включая капсюли-детонаторы), детонирующий шнур и другие расходные материалы. Поставки планируется осуществлять либо напрямую в Киев, либо через логистический хаб госдепартамента в Балтиморе. Установленный срок доставки не должен превышать 180 дней с момента возможного заключения контракта.

В ведомстве подчеркивают, что на данный момент речь идет лишь о предварительном изучении возможностей рынка, и этот запрос не является официальным тендером или обязательством заключить соглашение.

Ранее сообщалось, что в западной части Украины прогремели взрывы.

