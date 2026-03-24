WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают вступление в войну против Ирана

Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда, расположенную на западе Аравийского полуострова, пишет WSJ. Источники издания утверждают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сейчас обдумывает непосредственное участие страны в боевых действиях. Другой собеседник WSJ заявил, что вступление Саудовской Аравии в войну — «вопрос времени».
На прошлой неделе глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил журналистам, что «терпение Саудовской Аравии в отношении иранских атак не безгранично». По его словам, ошибочно полагать, что «страны Персидского залива не способны ответить».