Юрий Слюсарь утвердил ряд кадровых изменений в структуре правительства Ростовской области

23 марта на оперативном совещании губернатор Юрий Слюсарь сообщил о кадровых изменениях в структуре правительства.

По решению главы региона Владимир Ревенко назначен первым заместителем губернатора. В его ведение дополнительно переходят вопросы регулирования тарифов, также он продолжит отвечать за сферу ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, жилищного и строительного надзоров.

Анна Касьяненко стала заместителем губернатора, при этом сохранив за собой пост министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Министерству потребовалось расширение полномочий и повышение статуса для оперативного решения вопросов поддержки аграриев со стороны области и федерации в непростых экономических условиях.

Дмитрий Шарков возвращается в донской регион с должности в Администрации Президента РФ на пост заместителя губернатора по вопросам региональной и муниципальной политики, социально-политических коммуникаций и молодежной политики.

Среди курируемых направлений первого заместителя губернатора Алексея Господарева теперь деятельность министерства цифрового развития, информационных технологий и связи.

«Изменения в правительстве Ростовской области связаны с настройкой работы под актуальные задачи. Расширение полномочий и повышение статуса некоторых руководителей необходимо для оперативного управления отраслями и ускорения принятия финансово-хозяйственных вопросов», — считает Юрий Слюсарь.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше