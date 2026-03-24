«Доступ к конфиденциальным документам ЕС со стороны дружественной России партии “Альтернатива для Германии” вызывает опасения в том, что Москва может получить доступ к информации с обсуждений по чувствительным темам», — утверждает издание. При этом каких-либо доказательств в статье не приводится.
Как пишет Politico, немецкие депутаты, в том числе из АдГ, имеют доступ к базе данных, содержащей тысячи документов ЕС, включая конфиденциальные записи с заседаний послов, на которых дипломаты блока обсуждают позиции своих стран по геополитическим вопросам, таким как планы финансирования Украины за счет замороженных российских активов.
«Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», — утверждает политик от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер.
По данным издания, такие подозрения влияют на то, как проводятся обсуждения по чувствительным темам. «Мы принимаем всевозможные меры предосторожности в Брюсселе для защиты конфиденциальной информации и важных встреч», — заявил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС, при этом посетовав на доступ, который имеют к данным депутаты АдГ.
«Будь то из-за (венгерского премьера Виктора — ред.) Орбана или из-за немецкой системы… мы не делимся всей информацией свободно, как это было бы в кругу ближайших доверенных лиц … Это венгерский фактор, и это фактор АдГ», — заявил другой дипломат.
Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Центр правительственной информации Венгрии назвал это ложью и проукраинской пропагандой. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что ЕК обеспокоена сообщением в СМИ о том, что глава МИД Венгрии якобы передавал РФ информацию об обсуждениях на заседаниях ЕС.
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о «звонках» главы Сиярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия.