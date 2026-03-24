Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области

По информации источников, в Запорожской области захвачены в плен боевики из 108-й бригады теробороны ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в Запорожской области российским военным удалось взять в плен группу боевиков ВСУ, сообщил Telegram-канал «Воин DV».

По данным источников канала, захвачена в плен группа военнослужащих из 108-й бригады теробороны противника.

«Воинами-дальневосточниками 38 гвардейской бригады 35 армии группировки войск “Восток” взята в плен группа противника из состава 108 обрТрО», — говорится в публикации.

Информации об обстоятельствах захвата пленных нет.

Сообщается, что подразделения РФ смогли вклиниться в глубину обороны ВСУ под Бойковом, Верхней Терсой, Воздвижевкой, Новоселовкой и Чаривным, а также взять под огневой контроль ключевые логистические маршруты противника на данном участке линии боевого соприкосновения.

Ранее в Сети появились кадры взятия в плен российскими военными боевиков из 116-й мехбригады ВСУ при штурме одного из блиндажей противника на территории Харьковской области.