Российские военные взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области

Продвигающимся в Запорожской области российским военным удалось взять в плен группу боевиков ВСУ, сообщил Telegram-канал «Воин DV».
По данным источников канала, захвачена в плен группа военнослужащих из 108-й бригады теробороны противника.
«Воинами-дальневосточниками 38 гвардейской бригады 35 армии группировки войск “Восток” взята в плен группа противника из состава 108 обрТрО», — говорится в публикации.
Информации об обстоятельствах захвата пленных нет.
Сообщается, что подразделения РФ смогли вклиниться в глубину обороны ВСУ под Бойковом, Верхней Терсой, Воздвижевкой, Новоселовкой и Чаривным, а также взять под огневой контроль ключевые логистические маршруты противника на данном участке линии боевого соприкосновения.
Ранее в Сети появились кадры взятия в плен российскими военными боевиков из 116-й мехбригады ВСУ при штурме одного из блиндажей противника на территории Харьковской области.