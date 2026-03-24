Наши бойцы за неделю освободили 32,73 кв. километров в зоне СВО

Отмечается, что основные изменения фиксировались на участке между Константиновкой и Лиманом. Именно там, как утверждается, происходило наиболее активное продвижение. Также аналитики указывают на направления в сторону Краматорска и Славянска. По их данным, суммарно на этом участке за неделю было занято порядка 38 квадратных километров.