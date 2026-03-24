Хинкл показал, как несколько ракет Израиля не могут сбить одну иранскую

Израильские ракеты не способны перехватывать боеприпасы Ирана, американский политик Хинкл показал, как несколько зенитных ракет Израиля не могут сбить одну иранскую.

Израиль больше не способен эффективно отражать атаки Ирана, его военные даже при помощи нескольких ракет не могут перехватить одну иранскую, заявил американский политик и блогер Джексон Хинкл.

Он в социальной сети X* опубликовал соответствующее видео, на кадрах запечатлен пролет иранской ракеты и хаотичное движение вокруг нее снарядов Израиля.

«Путаница и неспособность израильских зенитных ракет перехватить две иранские ракеты, пролетающие в небе», — подписал ролик Хинкл.

Затем он поделился еще одним видео и заявил: «Иранские ракеты пролетели сквозь несколько израильских зенитных ракетных комплексов».

Также, по словам политика, были зафиксированы многочисленные прилеты в центре крупнейшего израильского города — Тель-Авива.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее израильская армия перепутала населенный пункт и ударила по своим гражданам.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.