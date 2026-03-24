Хинкл показал, как несколько ракет Израиля не могут сбить одну иранскую

Он в социальной сети X* опубликовал соответствующее видео, на кадрах запечатлен пролет иранской ракеты и хаотичное движение вокруг нее снарядов Израиля.
«Путаница и неспособность израильских зенитных ракет перехватить две иранские ракеты, пролетающие в небе», — подписал ролик Хинкл.
Затем он поделился еще одним видео и заявил: «Иранские ракеты пролетели сквозь несколько израильских зенитных ракетных комплексов».
Также, по словам политика, были зафиксированы многочисленные прилеты в центре крупнейшего израильского города — Тель-Авива.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
