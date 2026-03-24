США отчитались о ликвидации снятого с вооружения ЗРК «Квадрат» в Иране

Ранее Fars сообщил о новых ударах США и Израиля по газовой инфраструктуре Ирана. Под атаку, как сообщается, попали газораспределительная станция в провинции Исфахан, а также газопровод, ведущий к электростанции в городе Хорремшехр, расположенном на границе с Ираком. Согласно публикации, в результате ударов был нанесён материальный ущерб как самой газовой инфраструктуре, так и расположенным поблизости жилым домам.