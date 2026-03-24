Глава ЕК призвала Австралию сократить зависимость от Китая и укрепить связи с ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Австралию избегать чрезмерной зависимости от Китая и усиливать экономическое взаимодействие с ЕС. Об этом сообщается по итогам ее выступления в федеральном парламенте страны после переговоров с премьер-министром Энтони Альбанезе.
По ее словам, зависимость от одного поставщика может использоваться как инструмент давления и создает угрозы для безопасности. Она отметила, что Европа уже сталкивалась с подобными рисками, включая зависимость от внешних энергоресурсов и ограниченного числа поставщиков.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что выработка сбалансированной политики в отношении Китая является стратегической задачей для Европы и Австралии. Она указала на необходимость диверсификации поставок и укрепления партнерства между странами.
Отдельно было отмечено, что в странах ЕС фиксируется торговый дефицит с Китаем. По ее оценке, это усиливает давление на промышленность и цепочки поставок, требуя совместных решений.
Визит главы Еврокомиссии в Австралию начался 23 марта. По его итогам стороны подписали соглашение о свободной торговле, а также договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности и поставок критически важных полезных ископаемых.
