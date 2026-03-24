Увеличился размер суточных при служебных командировках по Беларуси

Размер суточных для служебных командировок по республике увеличился более чем на 8% — ранее он составлял 12 белорусских рублей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение внести изменения в порядок и размеры возмещения расходов за служебные командировки, это предусмотрено постановлением Совмина № 135 от 23 марта, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, размер суточных для служебных командировок по Беларуси с 12 рублей в сутки увеличился до 13 рублей, то есть более чем на 8,3%.

В предыдущий раз размер суточных менялся два года назад — также в марте. Тогда они увеличились более чем на 33% — с 9 рублей до 12 рублей.

Также внесены и другие изменения в порядок возмещения расходов за командировки.

В частности, в документе говорится, что областным и Минскому городскому исполкомам необходимо возмещать расходы по проезду к месту командирования и обратно своим председателям при их служебных командировках за границу по тарифам бизнес-класса в соответствии с порядком возмещения таких расходов, которые установлены для должностных лиц, входящих в состав Совмина.

Документ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие в служебных командировках со дня вступления в силу постановления.