Увеличился размер суточных при служебных командировках по Беларуси

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение внести изменения в порядок и размеры возмещения расходов за служебные командировки, это предусмотрено постановлением Совмина № 135 от 23 марта, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, размер суточных для служебных командировок по Беларуси с 12 рублей в сутки увеличился до 13 рублей, то есть более чем на 8,3%.
В предыдущий раз размер суточных менялся два года назад — также в марте. Тогда они увеличились более чем на 33% — с 9 рублей до 12 рублей.
Также внесены и другие изменения в порядок возмещения расходов за командировки.
В частности, в документе говорится, что областным и Минскому городскому исполкомам необходимо возмещать расходы по проезду к месту командирования и обратно своим председателям при их служебных командировках за границу по тарифам бизнес-класса в соответствии с порядком возмещения таких расходов, которые установлены для должностных лиц, входящих в состав Совмина.
Документ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие в служебных командировках со дня вступления в силу постановления.