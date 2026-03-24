Атака США на Иран снизила доверие стран Ближнего Востока к Вашингтону

По его словам, в регионе усиливаются сомнения в надежности США как союзника. Отдельные государства уже задаются вопросом, насколько американская политика является последовательной и распространяется ли она на всех партнеров.
Он также указал на экономические последствия конфликта. По его оценке, страны региона теряют инвестиционную привлекательность, а уязвимость затрагивает ключевые отрасли, включая туризм и приток капитала. Восстановление доверия, как отмечается, может занять длительное время.
На этом фоне поступают противоречивые сигналы о дипломатических контактах. Президент США Дональд Трамп заявил о проведении переговоров с Ираном и сообщил о намерении продолжить консультации в ближайшие дни. Также он распорядился на пять дней отложить возможные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.
В то же время в Тегеране опровергли факт прямых переговоров с Вашингтоном. Представитель МИД Ирана заявил, что позиция страны была доведена до американской стороны через посредников.
Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабных действиях против Израиля. Кроме того, атаки затронули военные объекты США в ряде стран региона, включая Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
