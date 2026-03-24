Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции ЕС, заявил, что подвергся задержанию и пыткам во Франции после публикации репортажей из Донбасса. Об этом он сообщил РИА Новости.
По его словам, после возвращения из зоны конфликта он был задержан полицией. Он утверждает, что находился под стражей и подвергался насилию, после чего оказался в больнице.
Боке также сообщил, что ранее работал в Донбассе, где, по его утверждению, фиксировал последствия обстрелов и публиковал материалы о применении вооружения. Он отметил, что выпустил десятки репортажей по этой теме.
После госпитализации, как утверждает журналист, он смог покинуть медицинское учреждение. Позднее он сообщил, что прибыл в Москву.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении ряда журналистов, в числе которых оказался Боке. По информации Кремля, он является гражданином России и находится в безопасности на территории страны.
Читайте также: Два железнодорожника погибли при ударе ВСУ по депо в Волновахе ДНР.