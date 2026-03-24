Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о расширении периода трудового стажа для крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий права граждан на пенсионное обеспечение для работавших в Крыму и Севастополе. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Законом в страховой стаж крымчан и севастопольцев включаются периоды работы или иной деятельности с 17 марта по 31 декабря 2014 года.

Речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась. Новшество позволит жителям увеличить стаж для получения страховой пенсии и произвести ее перерасчет.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
