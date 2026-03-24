Лебедев: авиабаза ВСУ попала под ракетный удар в Полтавской области

В Полтавской области нанесен ракетный удар по авиабазе ВСУ, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«По предварительным данным, не менее двух ракет пришлись по авиабазе в Полтаве», — написал он.
Информации о потерях ВСУ в результате удара по полтавской авиабазе нет.
Лебедев назвал поражение этого объекта прямым ударом по ключевому элементу в применении противником крылатых ракет.
«Это прямой удар по авиационной инфраструктуре, которая остается ключевым элементом в применении крылатых ракет», — подчеркнул координатор подполья.
Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в ночь на вторник на территории Полтавской области на фоне воздушной тревоги. По данным мониторинговых ресурсов, минувшей ночью взрывы были слышны также в Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.