Лебедев: авиабаза ВСУ попала под ракетный удар в Полтавской области

Координатор подполья сообщил об ударе двумя ракетами по авиабазе ВСУ в Полтаве.

Источник: Аргументы и факты

В Полтавской области нанесен ракетный удар по авиабазе ВСУ, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попала авиабаза противника в Полтаве.

«По предварительным данным, не менее двух ракет пришлись по авиабазе в Полтаве», — написал он.

Информации о потерях ВСУ в результате удара по полтавской авиабазе нет.

Лебедев назвал поражение этого объекта прямым ударом по ключевому элементу в применении противником крылатых ракет.

«Это прямой удар по авиационной инфраструктуре, которая остается ключевым элементом в применении крылатых ракет», — подчеркнул координатор подполья.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в ночь на вторник на территории Полтавской области на фоне воздушной тревоги. По данным мониторинговых ресурсов, минувшей ночью взрывы были слышны также в Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.