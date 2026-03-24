Оуэнс объяснила, для чего Израиль попросил перемирие с Ираном

«Израиль будет делать то, что делает всегда: использовать Америку для заключения ложного соглашения о прекращении огня, чтобы выиграть время для пополнения запасов оружия, сбора дополнительных людей и возобновления своих многочисленных кампаний массовых убийств», — заявила Оуэнс.
Журналистка подчеркнула, что убитый активист Чарли Кирк всегда знал, что доверять Израилю нельзя, и предупреждал об этом президента США Дональда Трампа.
«Иран действует умно. Они знают, что никаких переговоров с Израилем не существует. Как и в случае с Газой, сделки с недвижимостью были заключены до 7 октября», — отметила она.
По словам Оуэнс, Израиль специально разыгрывает политический театр.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
В понедельник, 24 марта, Трамп объявил о 5-дневном перемирии с Ираном. Однако в Исламской Республике не поверили в данные заявления. Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари во время пресс-конференции заявил, что противоречивые действия США не отвлекают Иран, американские психологические операции уже устарели.
Ранее американский политик Хинкл показал, как несколько ракет Израиля не могут сбить одну иранскую.
