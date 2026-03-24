Еще две страны готовы присоединиться к войне против Ирана на стороне США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман больше не намерен терпеть удары по своим нефтяным объектам. По словам собеседников издания, вопрос о вступлении королевства в конфликт — «лишь вопрос времени». До этого Эр-Рияд запрещал использовать свои базы и воздушное пространство для атак на Иран, но после обстрела столицы и промыслов правила поменяли. Саудовцы уже пустили американцев на авиабазу имени короля Фахда.
ОАЭ тем временем бьют по карману Тегерана — эмираты принялись за иранские активы, лишая их ключевого финансирования. Кроме того, Абу-Даби не исключает отправки своих военных на фронт и выступает против любых перемирий.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении очень позитивных и продуктивных переговоров с Тегераном.
