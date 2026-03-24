Бомбы разнесли пункты дислокации двух бригад ВСУ в Красном Лимане

В Сети появились снятые с беспилотника кадры уничтожения пунктов временной дислокации двух подразделений ВСУ в многоэтажной застройке на краснолиманском направлении.
По информации военных Telegram-каналов, в частности, удар нанесен по месту скопления военнослужащих 63-й мехбригады ВСУ.
Сообщается, что для поражения пункта временной дислокации украинских боевиков, обнаруженного на территории Красного Лимана, была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.
Бомбовый удар нанесен также по выявленному в Красном Лимане месту скопления военнослужащих из 117-й бригады теробороны противника. Пункт дислокации этого подразделения поразили две бомбы ФАБ-250.
Информации о потерях противника в результате поражения мест скопления украинских военных в Красном Лимане нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой пункта временной дислокации боевиков 60-й мехбригады ВСУ, обнаруженного в многоэтажной застройке в районе Красного Лимана.