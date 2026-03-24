Вице-спикер челябинской Гордумы Матвеев уходит в отставку

Вместе с Матвеевым заявление об уходе подал депутат Денис Лезин.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске вице-спикер Гордумы Кирилл Матвеев уходит в отставку по собственному желанию. 24 марта депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении его полномочий заместителя. Соответствующие проекты решений опубликованы на сайте Городской Думы.

Судя по документам, вместе с Матвеевым заявление об уходе подал депутат Денис Лезин.

44-летний Кирилл Матвеев — уроженец Челябинска, выпускник ЧелГУ. До избрания в гордуму работал в банковской, строительной и энергетической сферах, а также десять лет возглавлял общественный совет при областном УМВД.

Причины отставки в официальных документах не указаны, в заявлениях говорится лишь о решении по собственному желанию.