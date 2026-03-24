Оуэнс заявила, что мечтает о кошке из РФ, свободно владеющей русским языком

Американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс заявила в социальной сети X*, что мечтает о кошке из России породы русская голубая.
«Я отчаянно хочу русскую голубую кошку — либо из Москвы, либо из Санкт-Петербурга. Желательно, чтобы она свободно говорила по-русски», — в шутку подчеркнула она.
Также одному из своих подписчиков в комментариях она ответила: «Ничего страшного, если она не умеет читать кириллицу. В Теннесси мы её нечасто используем».
Другому же она написала, что кошки из США не подходят — они слишком американизированы.
Оуэнс приложила к посту фотографии идеальной, по ее мнению, русской голубой кошки.
По данным из открытых источников, эти кошки были завезены в Европу на кораблях с российского севера — из Архангельска — поэтому их иногда называют архангельскими голубыми, они быстро получили славу непревзойденных крысоловов. Этих животных отличает независимый нрав, при этом они дружелюбны и всегда находят общий язык с домочадцами.
