Запад придерживается политики двойных стандартов, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя решение Европы отказаться от российской нефти в пользу закупок сырья по завышенной стоимости у США, которые развязали конфликт на Ближнем Востоке.
Политик отметил, что европейские страны к 2027 году продолжат осуществлять свою стратегию, которая заключается в расширении санкций против РФ, но не делает это по отношению к Соединённым Штатам.
«В нескольких словах, мы прекратили закупать её у России, заявив, что она не уважает международное право, а теперь покупаем её по более высокой цене у США, которые начали полномасштабную агрессивную войну против Ирана. Это так называемые двойные стандарты Запада…» — написал Мема на своей странице в социальной сети Х*.
Член партии «Альянс свободы» уверен, что такой курс превратит Европу в третий мир с плохой экономикой. При этом, по его мнению, остальные страны будут расти и процветать. Политик также считает, что США не отправят на Украину «ни одного военнослужащего», в то время как европейские страны втягиваются в противостояние «без причины или выгоды» для себя.
Мема обратил внимание, что предложение РФ по диалогу и стабилизации ситуации на энергетическом рынке не было принято Европой, которая по-прежнему придерживается своей антироссийской риторики.
Напомним, ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в условиях нарастающего глобального дефицита ресурсов и разрушения международных цепочек поставок противники России будут вынуждены признать её ключевую роль крупнейшего поставщика стратегически важных товаров.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.