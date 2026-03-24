Вашингтон считает блокировку кредита на €90 млрд Украине внутренним делом ЕС

Администрация США не намерена вмешиваться в ситуацию с блокировкой Венгрией кредита Украине на €90 млрд и считает этот вопрос внутренним делом Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на постоянного представителя США при ЕС Эндрю Паздера.

По его словам, страны ЕС должны самостоятельно определить механизм и объем финансирования Украины. Он отметил, что ситуация не относится к сфере ответственности Вашингтона.

Дипломат также указал, что США сохраняют рабочие отношения с Венгрией. По его оценке, между сторонами существует совпадение позиций по ряду вопросов.

Дополнительно он сообщил, что президент США Дональд Трамп положительно относится к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил поддержку Орбана на предстоящих парламентских выборах и выразил надежду на победу его партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

