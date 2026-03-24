Вашингтон считает блокировку кредита на €90 млрд Украине внутренним делом ЕС

Администрация США не намерена вмешиваться в ситуацию с блокировкой Венгрией кредита Украине на €90 млрд и считает этот вопрос внутренним делом Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на постоянного представителя США при ЕС Эндрю Паздера.