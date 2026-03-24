Вашингтон считает блокировку кредита на €90 млрд Украине внутренним делом ЕС

По его словам, страны ЕС должны самостоятельно определить механизм и объем финансирования Украины. Он отметил, что ситуация не относится к сфере ответственности Вашингтона.
Дипломат также указал, что США сохраняют рабочие отношения с Венгрией. По его оценке, между сторонами существует совпадение позиций по ряду вопросов.
Дополнительно он сообщил, что президент США Дональд Трамп положительно относится к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил поддержку Орбана на предстоящих парламентских выборах и выразил надежду на победу его партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».
