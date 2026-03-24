БТР и гранатометы: белорусские военные отрабатывают борьбу с БПЛА

Комплексное учение проводится с 19 по 25 марта в рамках внезапной проверки армии, которая началась 26 января.
По данным ведомства, накануне мотострелки заняли район сосредоточения и оборудовали его, развернули командный пункт батальона. Военные реагируют на изменение обстановки круглые сутки и отражают наступление условного противника.
Для поражения колонны бронированной техники условного противника используются гранатометы, стрельбу ведут расчеты АГС-17, снайперы, пулеметчики. Огневую поддержку оказывают также бронетранспортеры.
Как сообщил командир 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Руслан Гловацкий, особое внимание уделяется противодействию беспилотникам, управлению воинскими частями и подразделениями во время проведения боевых действий.
«На сегодняшний день воинские части заняли боевые порядки, ведут боевые действия с условным противником и всех имеющихся средств поддержки, в том числе с применением авиации», — цитирует его пресс-служба ведомства.
Механизированные и танковые подразделения выполняют стрельбу с закрытых огневых позиций, действуют малыми группами, активно используя FPV и ударные дроны.
Проверка белорусской армии на боеготовность началась в середине января. Она носит комплексный характер и состоит из нескольких этапов. При этом мероприятия имеют внезапный характер.
Проверка проводится с учетом опыта СВО и внедрения его в войска. Президент Беларуси Александр Лукашенко держит на личном контроле ход проведения проверки армии.