БТР и гранатометы: белорусские военные отрабатывают борьбу с БПЛА

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Войска Западного оперативного командования Беларуси выполняют задачи на полигонах страны и участках местности в ходе комплексного учения, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Комплексное учение проводится с 19 по 25 марта в рамках внезапной проверки армии, которая началась 26 января.

По данным ведомства, накануне мотострелки заняли район сосредоточения и оборудовали его, развернули командный пункт батальона. Военные реагируют на изменение обстановки круглые сутки и отражают наступление условного противника.

Для поражения колонны бронированной техники условного противника используются гранатометы, стрельбу ведут расчеты АГС-17, снайперы, пулеметчики. Огневую поддержку оказывают также бронетранспортеры.

Как сообщил командир 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Руслан Гловацкий, особое внимание уделяется противодействию беспилотникам, управлению воинскими частями и подразделениями во время проведения боевых действий.

«На сегодняшний день воинские части заняли боевые порядки, ведут боевые действия с условным противником и всех имеющихся средств поддержки, в том числе с применением авиации», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Механизированные и танковые подразделения выполняют стрельбу с закрытых огневых позиций, действуют малыми группами, активно используя FPV и ударные дроны.

Проверка белорусской армии на боеготовность началась в середине января. Она носит комплексный характер и состоит из нескольких этапов. При этом мероприятия имеют внезапный характер.

Проверка проводится с учетом опыта СВО и внедрения его в войска. Президент Беларуси Александр Лукашенко держит на личном контроле ход проведения проверки армии.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше