ОАЭ, Катар и Оман выразили обеспокоенность из-за России

Оман, Катар и ОАЭ, которые фактически не участвуют в ближневосточном конфликте, обеспокоены приостановкой турпотока из России. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передаёт ТАСС.

«Фактически ни Оман, ни Катар, ни ОАЭ не являются участниками конфликта. Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов», — пояснил Вахруков.

Ограничения на поездки россиян в страны Ближнего Востока действуют с начала марта. Минэкономразвития выпустило рекомендацию приостановить продажу туров в регион из соображений безопасности. Введение или отмена запрета, по словам замминистра, зависят от официального заявления МИД.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Ранее сообщалось, что ОАЭ и Саудовская Аравия готовы вступить в войну на стороне США из-за постоянных атак по своей территории.

