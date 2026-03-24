ОАЭ, Катар и Оман выразили обеспокоенность из-за России

Оман, Катар и ОАЭ, которые фактически не участвуют в ближневосточном конфликте, обеспокоены приостановкой турпотока из России. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передаёт ТАСС.
«Фактически ни Оман, ни Катар, ни ОАЭ не являются участниками конфликта. Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов», — пояснил Вахруков.
Ограничения на поездки россиян в страны Ближнего Востока действуют с начала марта. Минэкономразвития выпустило рекомендацию приостановить продажу туров в регион из соображений безопасности. Введение или отмена запрета, по словам замминистра, зависят от официального заявления МИД.
