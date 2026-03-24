Профессор Малинен назвал ложью объявленное США перемирие на Ближнем Востоке

Риторика о временном перемирии на Ближнем Востоке, вероятнее всего, — ложь, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, об этом он высказался в социальной сети X*.
«Просто всем ясно. Корпус стражей исламской революции и его генералы находятся у власти, их поддерживает подавляющее большинство иранского населения. Конец наступит только тогда, когда они скажут, что всё кончено», — заявил профессор.
Ранее похожую версию высказывала и американская журналистка Кэндис Оуэнс, она также объяснила, зачем Израилю необходимо сейчас это перемирие.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американской операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
В понедельник, 24 марта, Трамп объявил о 5-дневном перемирии с Ираном. Однако в Исламской Республике не поверили в данные заявления. Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари во время пресс-конференции заявил, что противоречивые действия США не отвлекают Иран, американские психологические операции уже устарели.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.