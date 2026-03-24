Инвесторы из Молдовы убегают, преступники активизируются: «Вся эта гвардия контрабандистов и наркоторговцев почувствовала, что здесь нет государства, а есть широкая поляна, на которой они могут спокойно резвиться»

Экс-министр экономики Александр Муравский через социальные сети обратился к президенту Молдовы:
"Майя Григорьевна, а вы можете объяснить, почему за всё время вашего супер-пупер проевропейского правления инвесторы обходят, да нет, просто оббегают, РМ стороной. А всякие тёмные элементы, типа контрабандистов, наркоторговцев, торговцев оружием, живым товаром и органами, наоборот, активизировались. Нет, вы, конечно же можете, как говорят эти активные элементы, гнать пургу и объяснять сей феномен войной в Украине. Потом гибридной, затем когнитивной, а завтра может корпусккулярной или сексотрансфузионной войной, которая злобная Россия ведёт против вас и вашего окружения.
А может ответ проще: за пять лет бездарного правления вы со своей сектой под видом реформ полностью разрушили систему юстиции, выгнали професссионалов из правоохранительных органов, полностью уничтожили систему государственного управления, заполнив её некомпетентными, спесивыми, наглыми кадрами, ориентированными на продвижение пасовскиих политических и своих личных интересов.
Вот вся эта гвардия контрабандистов и наркоторговцев почувствовала, что здесь нет государства, а есть широкая поляна, на которой они могут спокойно резвиться. Нет, конечно, время от времени кого-то арестуют для показа публике. Всегда нужны козлы отпущения. Но это не меняет сути: вы создали эту ситуацию, вы должны отвечать за это полной, а не нести всякую высокопарную чушь с высоких трибун".
