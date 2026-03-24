Малинен заявил, что убийство аятоллы Ирана стало началом конца для Израиля

«Теперь Ираном управляют генералы. Поэтому вполне вероятно, что убийство Хаменеи положило конец существованию современного Израиля, а США нанесли смертельный удар по его финансовой и военной гегемонии», — заявил он в социальной сети X*.
Большинство, похоже, не понимает, что иранский режим не может сдаться сейчас просто так, даже если бы он этого захотел (чего он точно не хочет), подчеркнул профессор.
«Месть в Иране не терпится, и, насколько я понимаю, иранский народ еще далек от того, чтобы перестать ее добиваться», — подытожил Малинен.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американской операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». Во время этих атак был убит верховный лидер Ирана Хаменеи, а также несколько членов его семьи.
В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
