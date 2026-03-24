Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинен заявил, что убийство аятоллы Ирана стало началом конца для Израиля

Профессор Хельсинкского университета Малинен считает, что Израиль подписал себе смертный приговор, убив единственного человека, который мог быть посредником между американцами, израильтянами и иранцами — аятоллу Али Хаменеи.

Израиль подписал себе смертный приговор, убив верховного лидера Ирана Али Хаменеи, это стало началом конца для страны, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Теперь Ираном управляют генералы. Поэтому вполне вероятно, что убийство Хаменеи положило конец существованию современного Израиля, а США нанесли смертельный удар по его финансовой и военной гегемонии», — заявил он в социальной сети X*.

Большинство, похоже, не понимает, что иранский режим не может сдаться сейчас просто так, даже если бы он этого захотел (чего он точно не хочет), подчеркнул профессор.

«Месть в Иране не терпится, и, насколько я понимаю, иранский народ еще далек от того, чтобы перестать ее добиваться», — подытожил Малинен.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американской операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». Во время этих атак был убит верховный лидер Ирана Хаменеи, а также несколько членов его семьи.

В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Малинен назвал ложью объявленное США перемирие на Ближнем Востоке.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Аятолла: что это за титул и его значение в политике Ирана
Это один из самых известных религиозных титулов в шиитском исламе, который особенно часто упоминается в контексте политической системы современного Ирана. В материале разберем, что значит аятолла простыми словами, кто может получить этот титул, когда он появился и почему именно духовные лидеры с таким званием стали определять политическое устройство Ирана.
Читать дальше