56 жителей края запустили собственные бизнес-проекты

В центрах занятости начинающие предприниматели получили консультационную поддержку и финансовую помощь от государства в размере 248 тысяч рублей. Многие проекты реализуются как семейные предприятия. К примеру, в этом году в Енисейске предприниматель открыл бургерную, которая стала семейным бизнесом и дала городу новые рабочие места. Направления, которые жители края выбирают для открытия своего дела, всегда востребованные и перспективные. Никита Шубин из Енисейска планировал продолжить дело деда: разводить мелкий рогатый скот. В 2023 году с помощью центра занятости он купил свое первое стадо. Постепенно предприниматель расширял бизнес. Так он пришел к созданию подворья, где люди могут общаться с животными, наслаждаться природой и домашним уютом. Сегодня его бизнес — это экосистема, в которой каждый член семьи Никиты находит свое призвание и вносит вклад в общее дело.