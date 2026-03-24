56 жителей края запустили собственные бизнес-проекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Собственные бизнес-проекты стартовали в области сельского хозяйства, обрабатывающих производств, общественного питания и спорта.
В центрах занятости начинающие предприниматели получили консультационную поддержку и финансовую помощь от государства в размере 248 тысяч рублей. Многие проекты реализуются как семейные предприятия. К примеру, в этом году в Енисейске предприниматель открыл бургерную, которая стала семейным бизнесом и дала городу новые рабочие места. Направления, которые жители края выбирают для открытия своего дела, всегда востребованные и перспективные. Никита Шубин из Енисейска планировал продолжить дело деда: разводить мелкий рогатый скот. В 2023 году с помощью центра занятости он купил свое первое стадо. Постепенно предприниматель расширял бизнес. Так он пришел к созданию подворья, где люди могут общаться с животными, наслаждаться природой и домашним уютом. Сегодня его бизнес — это экосистема, в которой каждый член семьи Никиты находит свое призвание и вносит вклад в общее дело.
Напомним, что в службе занятости гражданам помогут составить бизнес-план, предложат обучение предпринимательскому мастерству и единовременную финансовую помощь от 248 тысяч рублей. Для ветеранов СВО предусмотрена повышенная поддержка — от 470 тысяч рублей. Средства можно потратить на оборудование, приобретение сырья, программного обеспечения, а также на аренду и рекламу.
Подробнее о мере поддержки и условиях ее получения можно узнать в центрах занятости.
