Приблизит ли мораторий Трампа прекращение войны США и Ирана

Что известно о «переговорах» и остановке ударов
О контактах с иранской стороной и введении временного запрета на удары по энергоструктуре Исламской Республики со стороны США Дональд Трамп уведомил на площадке соцсети Truth Social.
Он охарактеризовал диалог с Ираном как конструктивный и анонсировал продолжение контактов с представителями Исламской Республики. Трамп добавил, что распорядился отложить любые военные удары по иранским объектам, связанным с электроснабжением.
В Иране заявили, что никаких переговоров с США не вели. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в Telegram заявил, что слова Трампа — это попытка снизить цены на энергоносители и «выиграть время для реализации своих военных планов».
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) уточнили, что переговоров с Вашингтоном не было и не будет.
Ранее, 22 марта, Трамп грозил уничтожить все электростанции Ирана, если в течение двух суток власти страны не откроют Ормузский пролив. В ответ иранцы обещали уничтожить энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру в регионе.
Зачем Трамп заявляет о переговорах, которые в Иране не подтверждают
Bloomberg сообщает, что уговорить Трампа не уничтожать энергоструктуру Ирана смогли союзники США и страны Персидского залива. По данным источника издания, главе Белого дома донесли, что в этом случае Исламскую Республику ждет крах, потому что она превратится в несостоявшееся государство, власть которого не в состоянии обеспечить безопасность граждан.
Немецкая газета Welt предположила, что решение Трампа о введении пятидневного моратория — доказательство того, что администрация Белого дома поняла, что изначально переоценила возможности ударного потенциала своей армии.
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объясняет паузу в ударах по Ирану стремлением американцев сбить цены на нефть, пишет NEWS.ru. Он также добавил, что заявление Трампа о моратории свидетельствует о том, что война против Ирана для США оказалась не столь успешной, как предполагалось.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Ведомостями» допустил, что приостановка ударов по энергосистеме Ирана — способ выбраться из ближневосточного тупика для Белого дома. По словам эксперта, таким образом Вашингтон направляет сигнал Тегерану о необходимости возобновить переговоры.
Политолог уточнил, что такую тактику американцы используют, потому что уже истратили существенную часть оружейных запасов. Причиной заявлений о переговорах американист также назвал опасения Трампа из-за роста цен на нефть и бензин, что понижает его рейтинг.
«Таким образом американцы рассчитывают убедить Тегеран пойти на компромиссы в возможных переговорах. Другое дело, что на нынешнем этапе иранские власти вряд ли готовы на это пойти, а боевые действия могут возобновиться с новой силой. Поэтому сохранить лицо Трампу, скорее, не удастся», — считает Дудаков.
Программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров напомнил, что введение моратория — не первый случай, когда Дональд Трамп не исполняет свои угрозы, предъявленные в ультимативной форме. По мнению эксперта, глава Белого дома внес корректировки в свое решение, так как эскалация конфликта негативно отразиться на позициях республиканцев в США накануне выборов.
«Наземное вторжение США на территорию Ирана почти наверняка приведет к затягиванию войны и к росту экономических издержек, прежде всего для арабских государств Персидского залива, а также для мировых рынков энергоресурсов. Появление новых горячих точек в регионе будет зависеть от характера действий американцев», — цитируют Бочарова «Ведомости».
Эксперт отметил, что пока не видит оснований для вторжения США в Иран с использованием сухопутных войск.