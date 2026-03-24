В Новосибирске Сергей Эпов возглавил МКУ «Октябрьское»

Власти Новосибирска усиливают кадровый состав дорожного комплекса Октябрьского района. Новым руководителем МКУ «Октябрьское» назначен Сергей Эпов. Об этом рассказала мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
У Эпова есть опыт работы заместителем начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии — начальником управления дорожного комплекса. Его приход должен изменить подходы к содержанию улично-дорожной сети в районе.
В эту снежную зиму в Октябрьском районе были сложности с уборкой. В ответ привлекали технику из других ДЭУ и применяли новые решения.