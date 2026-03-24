Лукашенко летит с официальным визитом в КНДР, где проведет переговоры с Ким Чен Ыном

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в КНДР
«Центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран», — отметили в телеграм-канале.
И добавили, что запланировано обсудить весь спектр направлений развития отношений между странами, а также определить основные сферы взаимного интереса, наиболее перспективные для реализации проекты.
Предстоящий официальный визит призван укрепить договорно-правовую базу двусторонних отношений, поспособствовать активизации двустороннего взаимодействия.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о выезде застрявших в Беларуси литовских фур.