Лукашенко летит с официальным визитом в КНДР, где проведет переговоры с Ким Чен Ыном

Лукашенко совершит официальный визит в КНДР по приглашению Ким Чен Ына.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в КНДР 25—26 марта по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран», — отметили в телеграм-канале.

И добавили, что запланировано обсудить весь спектр направлений развития отношений между странами, а также определить основные сферы взаимного интереса, наиболее перспективные для реализации проекты.

Предстоящий официальный визит призван укрепить договорно-правовую базу двусторонних отношений, поспособствовать активизации двустороннего взаимодействия.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о выезде застрявших в Беларуси литовских фур.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше