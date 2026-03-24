Фон дер Ляйен проболталась о переводе австралийского самолёта-разведчика с Украины в Иран

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в австралийском парламенте раскрыла информацию о передислокации самолёта-разведчика, который ранее использовался для поддержки Украины. По её словам, теперь этот борт задействован в Персидском заливе против Ирана.