Фон дер Ляйен проболталась о переводе австралийского самолёта-разведчика с Украины в Иран

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в австралийском парламенте раскрыла информацию о передислокации самолёта-разведчика, который ранее использовался для поддержки Украины. По её словам, теперь этот борт задействован в Персидском заливе против Ирана.

Источник: Life.ru

«Австралийцы всегда… неизменно поддерживали европейскую безопасность. Не должно ускользнуть от внимания, что тот же самолёт наблюдения, который летал над Польшей для защиты Украины, сейчас находится в Персидском заливе, помогая защищать наших партнёров от атак Ирана», — заявила фон дер Ляйен.

Представители Австралии и Евросоюза пока не комментировали это заявление.

Ранее фон дер Ляйен назвала условие отправки европейских кораблей в Ормузский пролив. По её словам, это возможно, но только после завершения боевых действий.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше