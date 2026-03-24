Макгрегор предрек отставку правительства США из-за провала в Иране

Бывший советник Пентагона Макгрегор предрек отставку правительства США и даже смену президента из-за провала операции на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон ожидал, что Тегеран уступит требованиям Израиля задолго до того, как список целей операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» будет исчерпан, однако теперь эта война выглядит как провал всего американского правительства, который вполне может привести к его отставке и даже концу президентства Дональда Трампа, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, его статью на сервисе Substack перевел aif.ru.

«Для Тегерана война с Соединенными Штатами и Израилем ставит под угрозу само существование иранского национального сообщества, иранского государства, а также уничтожение персидской национальной идентичности. Иран не может проиграть эту войну», — подчеркнул полковник.

Он добавил, что для администрации Трампа победа над аятоллами и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) необходима для восстановления превосходства США и их долгосрочных стратегических позиций на Ближнем Востоке.

«Такая нелепая постановка вопроса — опасное заблуждение, которое подталкивает к еще более рискованным операциям, от последствий которых и без того измотанный Белый дом при Трампе может не оправиться», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что теперь конфликт на Ближнем Востоке стал войной на истощение США.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американской операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее профессор Малинен назвал ложью объявленное США перемирие на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше