Макгрегор предрек отставку правительства США из-за провала в Иране

Вашингтон ожидал, что Тегеран уступит требованиям Израиля задолго до того, как список целей операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» будет исчерпан, однако теперь эта война выглядит как провал всего американского правительства, который вполне может привести к его отставке и даже концу президентства Дональда Трампа, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, его статью на сервисе Substack перевел aif.ru.
«Для Тегерана война с Соединенными Штатами и Израилем ставит под угрозу само существование иранского национального сообщества, иранского государства, а также уничтожение персидской национальной идентичности. Иран не может проиграть эту войну», — подчеркнул полковник.
Он добавил, что для администрации Трампа победа над аятоллами и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) необходима для восстановления превосходства США и их долгосрочных стратегических позиций на Ближнем Востоке.
«Такая нелепая постановка вопроса — опасное заблуждение, которое подталкивает к еще более рискованным операциям, от последствий которых и без того измотанный Белый дом при Трампе может не оправиться», — отметил Макгрегор.
Он добавил, что теперь конфликт на Ближнем Востоке стал войной на истощение США.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американской операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
